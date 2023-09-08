Після падіння російського дрона в Румунії Блінкен поговорив з керівником МЗС країни

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Румунії Лумінітою Одобеску після падіння російського дрона на території країни.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Зазначається, що Блінкен та Одобеску обговорили перебіг розслідування щодо уламків безпілотників, виявлених на території Румунії, недалеко від кордону з Україною.

Також сторони обговорили додаткові заходи співробітництва щодо забезпечення безпеки повітряного простору, включно з майбутньою ротацією додаткових американських винищувачів F-16 для посилення місії НАТО з охорони повітряного простору в Румунії.

Як повідомлялося, в українському МЗС повідомили, що в ніч проти 4 вересня під час атаки дронами по Одещині дрони впали та здетонували на території Румунії. Спочатку Бухарест це заперечив, але згодом країна підтвердила інформацію.

Згодом після падіння "Шахеда" в Румунії заявили, що посилять захист повітряного простору. В країні тривають розслідування у цій справі.

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