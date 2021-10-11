Після переговорів із Зеленським Меркель і Макрон зателефонували до Путіна: що сказав глава країни-агресорки

Путін, як завжди, звинуватив Україну в тому, що вона нібито ухиляється від виконання своїх зобов'язань.
Канцлерка ФРН Ангела Меркель і лідер Франції Еммануель Макрон провели переговори телефоном з главою Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася після бесіди Макрона і Меркель з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
"Три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 року як безальтернативної основи врегулювання. Було також підкреслено зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в "Нормандському форматі", — йдеться в повідомленні.
Путін, як завжди, звинуватив Україну в тому, що вона нібито "ухиляється від виконання своїх зобов'язань як за Мінськими угодами, так і за домовленостями, досягнутими на попередніх "нормандських самітах". Відзначимо, що українська сторона завжди обгрунтовано відкидала ці звинувачення агресора.
У пресрелізі наголошується, що глави РФ, Німеччини та Франції доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам продовжити роботу в форматі "нормандської четвірки". Міністри закордонних справ будуть готуватися до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні.
"Домовлено також продовжити у відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності "нормандського" саміту", — відзначають спікери президента країни-агресорки.
Очевидно, Кремль не поспішає проводити Нормандський саміт, в якому зацікавлений президент України.
Також Меркель, Макрон і Путін обговорили питання, що стосуються боротьби з тероризмом на африканському континенті.
Можливо, йшлося про зростання російської військової присутності в Африці. Російські бойовики воюють вже трьох африканських країнах — Лівії, Судані та ЦАР. Також повідомлялося, що російські найманці ПВК "Вагнера" з'являться в ще одній африканській країні — Малі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів переговори з главою Франції Еммануелем Макрона і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Розмова відбулася в форматі відеодзвінка. Меркель і Макрон пообіцяли Зеленському обговорити питання проведення наступного саміту "Нормандської четвірки" під час своєї розмови з Путіним.