Після перемоги на виборах Трамп консультувався з Орбаном щодо війни в Україні — ЗМІ

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після перемоги на виборах провів кілька телефонних розмов з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час яких обговорював російську агресію проти України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела своєї угорської служби.

Джерела видання повідомили, що Трамп цікавився думкою Орбана щодо ситуації війни в Україні.

"Орбан, який підтримує дружні звʼязки з президентом Росії Володимиром Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви", - йдеться у матеріалі.

Крім того, видання повідомляє, що Орбан готується до нових поїздок зі своєю "миротворчою місією". Повідомляється, що вона може включати передачу послань від Трампа Зеленському, Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може вимагати припинення вогню на час переговорів України та Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Орбан захвилювався через нову ракету Путіна "Орешнік".

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