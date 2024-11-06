Після перемоги Трампа Орбан закликав ЄС переглянути допомогу для України

Угорського прем’єр-міністра хвилює доля 50-мільярдного кредиту для України, який раніше узгодили країни G7

Віктор Орбан закликав переглянути європейських лідерів спроможність надавати фінансову допомогу Україні після перемоги Трампа на виборах.

Про це він заявив на саміті тюркомовних країн у Киргизстані, передає видання Magyar Nemzet.

Як вважає Орбан, через перемогу республіканської партії, європейським лідерам слід переглянути питання щодо спроможності Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

"У цьому є серйозні сумніви, тому потрібна буде нова європейська стратегія", – сказав він.

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Угорський прем’єр прем’єр-міністр стурбований долею 50-мільярдного кредиту для України, який раніше узгодили країни G7 і який в основному профінансується спільно Євросоюзом і США.

Також Орбан заявив, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть зробити вже цього четверга на неформальному саміті Європейського союзу у Будапешті.

Нагадаємо, Трамп стане першим президентом, який працюватиме два непослідовні терміни після Гровера Клівленда 1892 року.

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