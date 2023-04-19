Після перемоги Україна обовʼязково має стати членом НАТО — президент Чехії

В іншому випадку ситуація буде розвиватись на користь російських агресорів.

Президент Чехії Петр Павел заявив, шо підтримує ініціативу вступу України до НАТО після перемоги над російськими агресорами.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Ceske Noviny.

Павел заявив, що союзники Україні повинні готуватись до довгої підтримки, яка буде потрібна спочатку на шляху до припинення війни, а потім на післявоєнну реконструкцію. Також Україна обовʼязково повинна приєднатись до блоку НАТО.

Він зазначив, шо в іншому випадку ситуація буде розвиватись на користь російських агресорів.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники повинні зробити все можливе, щоб Україна здобула перемогу у війні з російськими загарбниками 2023 року, бо він не бачить "можливостей для другого чи третього шансу".

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що контрнаступ Сил оборони України не лімітований часом. Ба більше, він додав, що український контрнаступ має завершитися виходом на кордони 1991 року.

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