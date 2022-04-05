Після різанини в Бучі Естонія закриває два консульства Росії та висилає 14 працівників

Після різанини в Бучі Естонія закриває два консульства Росії та висилає 14 працівників

Коли постійно надходять повідомлення про жахливу діяльність російських військ у Бучі та інші місцях, не можна говорити про продовження звичайних відносин з РФ, заявив віцеканцлер МЗС Естонії.

Естонія викликала посла Росії в Естонії Володимира Ліпаєва щоб передати ноту про закриття генерального представництва РФ у Нарві, консульський відділ в Тарту. Естонія також оголосила персонами нон грата 14 працівників російських відомств, семеро з яких мають дипломатичний статус.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

Віцеканцлер МЗС Естонії М'ярт Вольмер, який передав дипломатичну ноту, наголосив, що вказані особи повинні залишити державу до 30 квітня.

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Він також заявив, що в ситуації, коли постійно надходять повідомлення про жахливу діяльність російських військ у Бучі та інших місцях, не можна говорити про продовження звичайних відносин, адже Росія серйозно порушує міжнародне право, взяті на себе міжнародні зобов'язання.

Віцеканцлер також додав, що винні у воєнних злочинах та злочинах проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності.

Віцеканцлер МЗС Естонії наголосив, що дії Росії в Україні неприйнятні. Також РФ повинна вивести свої війська з України і понести відповідальність за збитки, які вона завдала війною.

Нагадаємо, МЗС Литви ​​4 квітня оголосило про рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією. Країна висилає російського дипломата.

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