Після скандалів у МСЕК Кабмін затвердив план протидії порушенням

Денис Шмигаль анонсував, що три наступні місяці триватимуть перевірки рішень, які ухвалювали МСЕК.

На виконання рішень РНБО та президента Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, очільник уряду заявив, що Медико-соціальні експертні комісії в нинішньому вигляді будуть ліквідовані вже 2024 року.

"Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки", – анонсував Шмигаль.

За його словами, у листопаді Міністерство охорони здоров’я та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Пенсійний фонд разом з ДБР, поліцією та СБУ повинні провести швидкий аудит усіх пенсійних виплат щодо інвалідності прокурорам та іншим посадовцям держорганів.

Окрім того, МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно подати до уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", – резюмував прем’єр.

Нагадаємо, як заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, робиться все, "щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування".

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