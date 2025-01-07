Після скандальних заяв Трампа його син вирушить до Гренландії

Новообраний президент США вкотре повторив свої бажання, аби Гренландія стала частиною США.
Обраний президентом США Дональд Трамп підтвердив, що його син Дональд Трамп-молодший планує відвідати Гренландію. Нещодавно новообраний американський лідер заявив про необхідність переходу цієї автономної території Данії під контроль США.
Про це Трамп-старший написав на своїй платформі Truth Social.
"Мій син, Дональд-молодший, і різні представники [моєї команди] вирушать туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць та пам'яток", – написав політик, не уточнивши точних термінів поїздки.
Новообраний президент США вкотре повторив свої бажання, аби Гренландія стала частиною США.
"Гренландія – неймовірне місце, і її мешканці матимуть величезні переваги, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми захищатимемо її і плекатимемо від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову!" – йдеться у дописі Трампа.
На запланований візит Трампа-молодшого відреагувало МЗС Данії.
"Оскільки це неофіційний візит, Міністерство закордонних справ Данії не має додаткових коментарів", – повідомили у відомстві.
Жодних подробиць про візит сина Трампа не було оприлюднено, і, мабуть, це буде приватною поїздкою, повідомив ЗМІ дипломат з Гренландії Міннінгваг Клейст. Він зазначив, що Трамп-молодший не планує зустрічатись з офіційними особами уряду Гренландії.
Нагадаємо, у грудні 2024 року Трамп знову заявив, що хоче купити Гренландію. Він сказав, що володіння і контроль над цією територією є "абсолютною необхідністю" для США. Уряд острова відповів, що він не продається.
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