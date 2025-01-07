Після скандальних заяв Трампа його син вирушить до Гренландії

Обраний президентом США Дональд Трамп підтвердив, що його син Дональд Трамп-молодший планує відвідати Гренландію. Нещодавно новообраний американський лідер заявив про необхідність переходу цієї автономної території Данії під контроль США.

Про це Трамп-старший написав на своїй платформі Truth Social.

"Мій син, Дональд-молодший, і різні представники [моєї команди] вирушать туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць та пам'яток", – написав політик, не уточнивши точних термінів поїздки.

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Новообраний президент США вкотре повторив свої бажання, аби Гренландія стала частиною США.

"Гренландія – неймовірне місце, і її мешканці матимуть величезні переваги, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми захищатимемо її і плекатимемо від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову!" – йдеться у дописі Трампа.

На запланований візит Трампа-молодшого відреагувало МЗС Данії.

"Оскільки це неофіційний візит, Міністерство закордонних справ Данії не має додаткових коментарів", – повідомили у відомстві.

Жодних подробиць про візит сина Трампа не було оприлюднено, і, мабуть, це буде приватною поїздкою, повідомив ЗМІ дипломат з Гренландії Міннінгваг Клейст. Він зазначив, що Трамп-молодший не планує зустрічатись з офіційними особами уряду Гренландії.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Трамп знову заявив, що хоче купити Гренландію. Він сказав, що володіння і контроль над цією територією є "абсолютною необхідністю" для США. Уряд острова відповів, що він не продається.

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