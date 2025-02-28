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Після скандалу в Білому домі Зеленський провів дві телефонні розмови — ЗМІ

Після скандалу в Білому домі Зеленський провів дві телефонні розмови — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Український президент спілкувався з Макроном і генсеком НАТО.

Після скандальної суперечки на підвищених тонах, яка відбулася в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови.

Про це повідомив журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер у мережі Х.

“Президент Зеленський щойно розмовляв з президентом Франції Макроном і зараз розмовляє з генсеком НАТО Рютте”, – написав він з посиланням на особу, близьку до українського лідера.

Про те, хто був ініціатором цих розмов, не повідомляється.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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