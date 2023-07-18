Після скандалу з Росією Іран виступив за територіальну цілісність України

Нещодавно між Іраном та РФ спалахнув дипломатичний скандал, після якого Іран заявив, що підтримує територіальну цілісність України.

Іран заявив, що підтримує територіальну цілісність України й виступає за завершення війни політичним шляхом.

Про це заявив голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян під час пресконференції.

"Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включно з Україною, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права, і, звісно ж, ми продовжуємо наголошувати на завершенні війни через політичний діалог", - сказав Амір Абдоллахіян.

Нагадаємо, нещодавно Росія вирішила "допомогти" вирішити територіальну суперечку між Іраном, який постачає їй дрони-камікадзе, та ОАЕ, однак цим лише розлютила Тегеран.

Так, іранські ЗМІ розкритикували Росію за те, що вона не підтримала Тегеран у територіальній суперечці із ОАЕ, а це поставила під сумнів. Також на Росію були розлючені і користувачі соціальних мереж Ірану.

Крім того, стало відомо, що Росія ще не направила до Ірану жодного літака свого виробництва Су-35, попри те, що Тегеран вже сплатив за 50 штук. Росія обіцяла поставити всі літаки 2023 року. В Тегерані вже ніхто не очікує, що контракт буде виконаний у строк.

Читайте також: