Після свого "міжнародного турне" Китаєм та Іраном Лукашенко приїде до Путіна

Після міжнародних візитів до Китаю та Ірану білоруський диктатор Лукашенко може приїхати до свого колеги Путіна у квітні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 квітня може відвідати Росію для зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило російське видання "Ведомости" з посиланням на свої джерела

Зазначається, що саме 6 квітня відбудеться засідання Вищої держради Союзної держави. На порядку денному будуть питання, пов'язані зі "спільною боротьбою із санкційним тиском", а також "забезпеченням безпеки".

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Слід зазначити, що востаннє Путін і Лукашенко зустрічалися 19 грудня 2022 року в Мінську. Тоді російський диктатор прибув до білоруській столиці вперше за три роки. За підсумками тих переговорів Путін повідомив, що Росія і Білорусь домовилися займатися створенням нової військової техніки. Тоді ж Лукашенко заявив, що білоруська армія поставила на бойове чергування передані Москвою зенітно-ракетні комплекси С-400 і оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". Під час тієї зустрічі лідери обговорили і питання торговельно-економічної взаємодії "з акцентом на імпортозаміщення", співробітництво в енергетичній сфері та питання безпеки в регіоні.

Слід додати, що останнім часом білоруський диктатор активізував міжнародні зв'язки. Щоправда лише з Зімбабве, ОАЕ, Китаєм та Іраном.

Так, під час зустрічі з іранським лідером Ібрагімом Райсі Лукашенко похвалив його за обхід західних санкцій і підписав з Іраном "дорожню карту" співпраці до 2026 року.

Крім того, щодо Китаю, Лукашенко подякував Сі Цзіньпіну "за підтримку" на тлі попереджень США про те, що Китай не повинен втручатися у війну в Україні. Також Лукашенко заявив, що підтримує "мирний план" голови КНР.

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