"Після свят" уже настало: Боррель вперше в історії відвідає лінію розмежування на Донбасі

Дмитро Кулеба наголосив, що зараз підтримка України з боку ЄС найсильніша з 2014 року.

Високий представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вперше відвідає лінію розмежування на Донбасі.

Про це у своєму Facebook повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми починаємо новий дипломатичний рік з того, що творимо історію - Жозеп Боррель є першим за весь час російської агресії Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, який відвідає лінію розмежування на сході. Дуже вчасний візит на тлі російського шантажу, ескалації та погроз. Україна має підтримку Євросоюзу в протистоянні агресії РФ. Насправді, ця підтримка сьогодні найсильніша з 2014 року. І в цьому є заслуга Жозепа", — написав Кулеба.

Крім того, очільник українського закордонного відомства зазначив, що ЄС зараз працює над жорсткими економічними санкціями, які дозволять стримати РФ від нової хвилі війни в Європі. Головний викликом у цьому наразі є досягнення консенсусу всередині ЄС.

"І хоч ЄС не є безпековим альянсом, у нас є досягнення і на безпековому рівні пакету стримування. У грудні нам вдалося приєднати Україну до Європейського фонду миру та отримати 31 мільйон євро на посилення спроможностей нашого війська", — підкреслив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що "Росії не вдалося внести розбрат у наш табір, розтягнути всіх по кутках і вести окремі переговори". Він зазначив, що постійні контакти з Адміністрацією Байдена на всіх рівнях, скликання Комісії Україна-НАТО, в якому візьме участь і він особисто, а також сам візит Борреля на Донбас — усе це є очевидними доказами єдності.

"Для мене легендарне "після свят" вже настало", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, керівник дипломатії Європейського Союзу перебуватиме в Україні з робочим візитом 4-5 січня. Спільно з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він відвідає Донбас, а також лінію зіткнення. Також Жозеп Боррель зустрінеться з низкою представників влади у Києві.

Сам дипломат наголошував, що під час візиту має намір передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія в Україні матиме серйозні наслідки.

Як повідомлялося, перед візитом до України Боррель провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, порушивши питання нарощування російської армії на кордоні з Україною та розглянувши два проєкти договорів Кремля щодо "гарантії безпеки". Також вони говорили про підготовку засідання Ради НАТО-Росія 12 січня.

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