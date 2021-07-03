Після тяжкого інсульту помер ексзаступник міністра культури

Юрію Рибачуку було 48 років.

У Києві після тяжкого інсульту помер колишній заступник міністра культури, журналіст, перекладач та активіст Юрій Рибачук. Йому було 48 років.

"Сьогодні (3 липня) перестало битися велике серце мого доброго друга, надзвичайно важливої частини нашої команди - мого заступника з питань мистецтв у Мінкульті, інтелектуала, людини з неймовірним почуттям гумору, просто прекрасної, світлої людини Юрія Рибачука. Ця новина розколола сьогоднішній ранок… Усвідомити це неможливо", - написав у Facebook ексміністр культури Євген Нищук.

Також читайте У Вінницькій області через чотири години після щеплення вакциною Pfizer помер чоловік

Прощання з Юрієм Рибачуком розпочалося в суботу, 3 липня, о 16:00 у Київській міській лікарні №3.

Юрій Рибачук родом із Рівного. Там закінчив місцевий педінститут ім. Мануїльського. Учасник Євромайдану. Заступником міністра культури був у 2017-2019 роках. "Новинарня" пише, що незадовго до смерті в Рибачука стався тяжкий інсульт.

Нагадаємо, у Вінниці 30 червня померла Ірина Химич, з діагностованою рідкісною недугою прогерією, тобто передчасним старінням, котра організувала у Києві виставку для збирання коштів на своє одужання. Дівчинці було 10 років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання