"Після великої паузи є кроки вперед": Зеленський заявив, що задоволений співпрацею з Ізраїлем

Раніше Ізраїль відмовлявся надавати Україні летальну допомогу, щоб не провокувати Москву.

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом задоволений якістю діалогу між Україною та Ізраїлем.

Про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

"Скажу вам чесно, я задоволений останніми днями. Ми почали працювати. Не говоритиму деталей, бо працювали наші розвідки, але я хочу сказати: після великої паузи я бачу ці кроки вперед", – зазначив Зеленський.

Він визнав, що очікував тіснішої співпраці з Ізраїлем від самого початку повномасштабного вторгнення.

"Нам потрібна допомога й політичне лідерство Ізраїлю. І, як я сказав, в останні дні це почалося", – сказав президент, відзначивши позитивний трек щодо Ізраїлю.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ вирішив не надавати летальну допомогу Києву попри усі прохання.

Київ просив Ізраїль надати системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні. Ізраїльська сторона відповіла, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину". Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, його країна надає чималу гуманітарну допомогу.

Проте недавно The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Голова ізраїльської опозиційної партії "Лікуд", колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв розглянути питання надання Україні зброї, якщо знову стане прем'єром.