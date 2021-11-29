Після виступу у суді Саакашвілі забрали і продовжили без нього

Після виступу у суді Саакашвілі забрали і продовжили без нього

Під час засідання адвокат Саакашвілі Бека Басілая озвучив рекомендацію лікарів про перенесення засідання.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі більше не буде присутній на сьогоднішньому судовому процесі.

Про це повідомляє IPN.

Під час засідання адвокат Саакашвілі Бека Басілая озвучив рекомендацію лікарів про перенесення засідання через стан здоров'я експрезидента Грузії.

"У нас є певні пропозиції, які досить об’ємні та дискусійні. Я сьогодні не очікував, що стан здоров’я дасть можливість Міхеілу Саакашвілі брати участь у процесі стільки годин та виступити з такою промовою перед громадськістю. Сьогодні, якщо це не критично, ми повинні відтермінувати процес, а якщо це критично, ми можемо продовжувати, ми готові подавати клопотання", – заявив у зверненні до колегії суддів Бека Басілая.

Нагадаємо:

Саакашвілі у суді зробив гучну заяву і звернувся до українців. Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя". Саакашвілі зауважив, що зіткнувся із тортурами, однак "тримається". "Я навчився цьому в Україні", - наголосив політик.

1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Сьогодні на суді розглядається справа щодо розгону мітингу 7 листопада 2007 року.

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