Після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї - Байден

Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін зазнав поразки.

Про це йшлося під час спільного брифінгу американського лідера та українського президента Володимира Зеленського.

Ось основні тези з виступу Байдена:

Україна буде після цієї війни гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї. Ми мусимо продовжувати підтримку.

Без додаткових асигнувань не буде можливості швидко відповідати. Повинні довести, що Путін не правий.

Ми маємо чітко розуміти, що те, що відбувається неправильно і Росія святкує, коли допомога Україні блокується.

Історія буде жорстко судити, як ви стали на захист свободи.

Я не відмовлюся від підтримки України. Ця підтримка є важлива для підтримки людей в усьому світі.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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