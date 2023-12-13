Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї - Байден

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
221
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї - Байден

Президент США Джо Байден не відмовиться від підтримки України / Фото: Getty Images

Історія може стати суворим вчителем.

Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін зазнав поразки.

Про це йшлося під час спільного брифінгу американського лідера та українського президента Володимира Зеленського. 

Ось основні тези з виступу Байдена:

  • Україна буде після цієї війни гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї. Ми мусимо продовжувати підтримку. 
  • Без додаткових асигнувань не буде можливості швидко відповідати. Повинні довести, що Путін не правий. 
  • Ми маємо чітко розуміти, що те, що відбувається неправильно і Росія святкує, коли допомога Україні блокується. 
  • Історія буде жорстко судити, як ви стали на захист свободи. 
  • Я не відмовлюся від підтримки України. Ця підтримка є важлива для підтримки людей в усьому світі. 

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оплески за оплесками! Потужний виступ Зеленського у США!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
221
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація