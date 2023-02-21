Після візиту до Києва Байден обговорив допомогу Україні з італійською прем'єркою

Президент США Джо Байден телефоном поспілкувався з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної й гуманітарної підтримки України.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, - пише Укрінформ.

«Президент Байден говорив увечері телефоном з прем’єр-міністром Італії Мелоні після свого візиту в Україну, а також перед її поїздкою до української держави», - вказується в повідомленні.

Йдеться про те, що лідери обговорили тісну координацію з питань підтримки України, в тому числі оборонну, економічну й гуманітарну допомогу.

Додамо, що у Білому домі наголосили, що президент Байден чекає можливості привітати Мелоні у Вашингтоні, коли їхні графіки будуть узгоджені.

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Нагадаємо, що польський та італійський прем'єри поспілкувалися про підтримку України.

Візит Байдена до Києва: деталі

Нагадаємо, що 20 лютого 2023 року президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Байден і Зеленський провели переговори, які, за словами президента України, були дуже плідними, а їхні результати відобразяться на полі бою. Президент США також відвідав Михайлівський Золотоверхий собор і вшанував пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

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