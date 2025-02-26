Після візиту до США Зеленський планує важливі зустрічі у Лондоні: про що стало відомо

Водночас досі немає остаточного підтвердження поїздки до Вашингтона.

Після візиту до США президент України Володимир Зеленський планує зустріч із європейськими лідерами в Лондоні.

Про це він заявив на брифінгу в середу, 26 лютого.

"Після Сполучених Штатів, якщо я поїду, подивимося, я планую - до Лондона. Одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося, у Кіра Стармера", - додав президент.

Додамо, що поїздка до Вашингтона попередньо запланована вже на післязавтра, тобто 28 лютого.

Зазначимо, що Зеленський поки не озвучив, з ким саме з глав держав він зустрінеться у столиці Британії.

Нагадаємо, за словами президента, Україна не має підстав довіряти запевненням Кремля у “миролюбності”, тому сильна українська армія стане найкращою гарантією безпеки для нашої держави.

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