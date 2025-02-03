Після закінчення війни в Україні зросте міжнародна злочинність: Дуда зробив різку заяву

Президент Польщі порівняв ситуацію з Росією на початку 1990 років — тоді серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану стрімко набрали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

Закінчення війни Росії проти України може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times.

Дуда висловив занепокоєння, що після припинення бойових дій злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу і торкнеться також Західної Європи й США. Президент Польщі порівняв ситуацію з Росією на початку 1990 років — тоді серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану стрімко набрали обертів бандитизм і насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", — заявив Дуда.

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За словами польського лідера, на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.

Дуда також наголосив, що Україні, в разі укладення мирної угоди, необхідно буде надати допомогу у відновленні економіки та "підтримання порядку і безпеки всередині країни".

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей повертаються з лінії фронту додому", — сказав Анджей Дуда, додавши, що у багатьох людей, які воюють з російськими окупантами, "будуть проблеми з психікою".

Крім того, за словами президента Польщі, багато хто страждатиме від посттравматичного стресового розладу і, повернувшись до своїх рідних міст і сіл, вони "знайдуть зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда попросив свого українського колегу Володимира Зеленського про участь Варшави в потенційних переговорах України з РФ.

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