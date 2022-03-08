Після запровадження санкцій економіка Росії дала тріщину – Байден

Один рубль коштує менше одного американського цента, сказав президент.

Президент США Джо Байден заявив, що після запровадження санкцій "економіка Росії дала тріщину".

Про це американський лідер сказав під час свого відеозвернення 8 березня.

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"На 50% впав курс рубля. Один рубль коштує менше одного американського цента. Центральний банк Росії намагається підтримати вартість рубля, але він не може це зробити", – зауважив Байден.

"Ми також обмежили можливість російських банків проводити бізнес з рештою світу. Ми також обмежуємо доступ росіян до високих технологій, що зашкодить військовому сектору Росії на багато років наперед", – додав президент США.

Він нагадав, що минулими вихідними Visa, Mastercard, American Express припинили свої послуги в Росії. Ford, Nike, Apple та інші компанії припинили діяльність в Росії.

"Американський фондовий ринок, де торгувалися багато російських цінних паперів, припинив більшість із цих торгів. Міністерство юстиції США створило робочу групу, яка розслідує діяльність російських олігархів. Ми розслідуємо і виявляємо місцеперебування їхніх яхт, літаків, розкішних апартаментів, щоб ці люди не мали зиску від путінської війни", – наголосив Байден.

Нагадаємо, низка країн світу та міжнародні організації запровадили вже 5800 різних видів обмежень проти Росії. Таким чином, РФ стала країною номер один у світі, проти якої запроваджено найбільше санкцій.

Напередодні одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley спрогнозувала, що в середині квітня в РФ станеться дефолт.

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