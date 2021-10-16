Після зараження крові Клінтон йде на поправку, але проведе ще одну ніч у лікарні

Після зараження крові Клінтон йде на поправку, але проведе ще одну ніч у лікарні

Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі

Експрезиденту США Білл Клінтон стало краще, але він проведе ще одну ніч у лікарні, куди потрапив із зараженням крові.

Про це заявив його прессекретар Анхель Уренья в Twitter.

"Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі UC Irvine. Всі показники здоров'я рухаються в правильному напрямку, включаючи рівень лейкоцитів у крові, який значно знизився", — йдеться в повідомленні.

Щоб отримати додаткові антибіотики внутрішньовенно, він залишиться цієї ночі в лікарні.



Раніше Клінтон був госпіталізований з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.

Водночас Клінтон продовжує перебувати в прекрасному настрої і глибоко вдячний за лікування. Також з Клінтоном розмовляв чинний президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що Вільям Джефферсон (Білл) Клінтон був президентом США з 1993 року по 2001 рік. До цього він п'ять разів обирався губернатором штату Арканзас, який є його малою батьківщиною.

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