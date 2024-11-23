Після засідання “Великої двадцятки” Путін ударив новими ракетами: Зеленський розкритикував саміт у Бразилії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саміт G20, який 18-19 листопада відбувався у Бразилії, пройшов з дуже слабкою підтримкою України.

Про це він сказав у суботу, 23 листопада, під час спілкування з журналістами у межах 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine (“Зерно з України”), повідомляє “Укрінформ”.

“Бразилія під час [саміту] G20 не показала свій голос щодо агресії Путіна і Росії. Звучало не гучно. І ця слабкість дає можливість Путіну під час таких глобальних заходів, коли "Велика двадцятка" засідає, бити новими ракетами після того, як Шольц дзвонить до нього, а він демонструє удар іншою ракетою, іншу ескалацію. Я вважаю, що якщо є сильні заяви, сильні дзвінки, сильні кроки, то Путін не буде себе так поводити”, - заявив український лідер.

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При цьому Зеленський зазначив, що у Бразилії більшість людей підтримують Україну, однак лідер країни [президент Лула да Сілва] показав себе зі слабкої сторони щодо війни, яку веде Росія проти України.

“Я не вважаю, що завдяки дешевим енергоресурсам можна отримати захист для своєї свободи на тривалий час. Це помилковий рух. І медіації Бразилії в даному випадку не може бути”, - сказав він.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вирішив оприлюднити остаточну заяву саміту "Великої двадцятки" на день раніше, щоб припинити дискусії щодо війни в Україні.

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