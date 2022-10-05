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Після заяви Зеленського про відмову від переговорів у РФ сталась істерика - політолог

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Після заяви Зеленського про відмову від переговорів у РФ сталась істерика - політолог

Фото: УНІАН

Відмова від мирних переговорів з Росією - це правильна стратегія України.

Після заяви Володимира Зеленського про неможливість розмовляти з диктатором Путіним у Росії сталась істерики і вони вже починають шукати винних у війні. 

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав політолог Володимир Фесенко.

"Якщо говорити про посилення боротьби павуків і всякої нечисті... Звичайно, це вже помітно неозброєним оком. Саме військова поразка Росії в Україні, а також принципова позиція українського керівництва викликає цю істерику, ці метання. Навіть у Путіна шизофренія - він з одного боку фактично обрубує можливості для якихось компромісів, а з іншого каже - я хочу домовлятися про мир", - пояснив Фесенко. 

Політолог наголосив, що росіяни теж стежать за заявами Володимира Зеленського, про що свідчать дані, що мобілізовані готові здаватись у полон. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з чинним президентом РФ Путіним.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3351
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