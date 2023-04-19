Після зустрічі Лукашенка і Пушиліна МЗС викликає посла Україні в Білорусі

МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
Про це пише сайт МЗС України.
«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ», - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.
Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.
Нагадаємо, на початку квітня Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Вони обговорили "дуже серйозні загрози".
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