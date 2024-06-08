Після зустрічі Зеленського та Макрона Україна та Франція підписали чотири документи: про що йдеться

Йдеться про оборонну співпрацю, відновлення критичної інфраструктури та використання ядерної енергії з мирною метою.

У Парижі після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона представники урядів двох країн підписали чотири документи.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зокрема, Україна та Франція уклали грантову угоду щодо сприяння відновленню й підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки нашої країни. Документ підписали перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

У документі йдеться про залучення грантових коштів уряду Франції на суму 200 млн євро для реконструкції та відновлення критично важливої інфраструктури України, з них 60 млн євро – на підтримку енергетичного сектору.

Юлія Свириденко та Стефан Сежурне також підписали угоду щодо створення та діяльності представництва Групи AFD в Україні та, зокрема, діяльності Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) та організації Expertise France.

Агентство надаватиме фінансову й технічну підтримку українським підприємствам. Ідеться, зокрема, про позики, гранти або гарантії. Президент Еммануель Макрон також анонсував, що Франція відправить в Україну 20 технічних експертів, які працюватимуть при ключових міністерствах.

Крім того, країни обмінялися листами про відновлення дії угоди між урядами Франції та України про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. Термін дії цього документа сплив чотири роки тому, тож його продовжили ще на 20 років.

Угода створює правові умови для співпраці у сфері обслуговування атомних об’єктів. Франція комплексно допомагає підтримувати українську енергетичну систему.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню підписали заяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.

У ній ідеться про визначення можливостей для співпраці між оборонною промисловістю України та Франції в галузі озброєнь, військового обладнання, боєприпасів щодо розвитку спроможностей із виробництва, обслуговування та ремонту військового обладнання.

Раніше повідомлялося, що Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ.

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