"Пістолет із посольства": Коломойський про деталі спроби замаху на Міндіча в Ізраїлі

Ігор Коломойський / © ТСН

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів деталі спроби замаху на Тимура Міндіча в Ізраїлі.

Про це він сказав під час засідання Печерського райсуду сьогодні, 11 грудня, передає ТСН.ua.

За словами Коломойського, кіллерів було двоє. Один з нападників, що фігурує у спробі замаху на Міндіча отримав зброю в посольстві України в Ізраїлі. Виявилось, що це був пістолет «Макарова».

«Там два „фрілансери“, вони півтора роки були в Ізраїлі, приїхали з України. Один з них міняв паспорт і якось там в посольстві завербували. Ну хтось ж там є представник, але точно не СБУ і точно не ГУР. При посольстві завжди є працівник Служби внутрішньої розвідки», — зазначив бізнесмен.

Коломойський уточнив, що колись був в гостях в обох будинках — і в будинку Міндіча, і будинку, де сталася спроба замаху.

«Я був (ред. — колись) в тих домах в гостях. Там два будинки, вони стоять на одній ділянці… І в них спільний паркінг. І просто з паркінга, я коли був в Міндіча в гостях, я теж не в той дім зайшов», — пригадав бізнесмен.

Також Ігор Коломойський звернув увагу, що нападники спочатку виправдовувалися, що просто хотіли пограбувати будинок.

«Ще був один момент, коли їх заарештували (ред. — кіллерів), вони ж сказали спочатку, що хотіли спробувати пограбувати. Але ви ж розумієте, що не беруть пістолет з глушником для того щоб пограбувати», — підсумував він.

Нагадаємо, вчора Ігор Коломойський заявив, що на фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками НАБУ, скоїли замах на вбивство.