Пісторіус дав остаточну відповідь, коли солдати Німеччини можуть з'явитися в Україні

Німецький міністр зауважує, що "ще занадто багато відкритих питань" є.

Німецькі солдати в Україні можуть з'явитися лише за умови припинення вогню. Втім, і навіть за цієї умови є багато запитань - як це все має відбуватися.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Пісторіус в інтерв'ю Funke Media Group.

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає запитання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає", - висловився Пісторіус.

З його слів, наразі є "ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву" про відправлення миротворців до України.

"Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир?", - заявив німецький міністр оборони.

Також Пісторіус додав, врешті-решт рішення все одно ухвалюватиме парламент ФНР.

"Ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою", – заявив очільник Міноборони Німеччини.

Як повідомлялося, Франція розпочала серію перемовин щодо створення коаліції щодо відправлення іноземних військ до України після укладання мирної угоди.

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