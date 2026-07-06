Пісторіус побачив шанс для України: назвав вирішальний момент у війні та попередив про загрозу для НАТО

Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що нинішній етап війни може стати переломним для України.

В інтерв'ю німецьким ЗМІ він наголосив, що зараз ситуація для Києва виглядає краще, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Пісторіуса, Україна продовжує нарощувати власне виробництво озброєння, а союзники збільшують обсяги військової допомоги. Саме тому, на його переконання, зараз особливо важливо не послаблювати підтримку Києва, адже найближчі місяці можуть визначити подальший перебіг війни.

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Водночас глава Міноборони Німеччини попередив, що Європа не повинна розраховувати на тривалий період безпеки. На його думку, якщо війна в Україні завершиться на умовах, вигідних Кремлю, Росія може відносно швидко відновити свої військові спроможності. За оцінкою Пісторіуса, протягом кількох років Москва потенційно буде здатна створити загрозу для держав-членів НАТО, тому країни Альянсу мають прискорити переозброєння та посилити власну оборону.

Міністр також зазначив, що Німеччина вже суттєво зміцнила свої Збройні сили порівняно з 2022 роком, хоча визнав, що не всі заплановані програми модернізації ще завершені. Він наголосив на необхідності збільшення виробництва озброєнь, розвитку систем протиповітряної оборони та технологій боротьби з безпілотниками, досвід використання яких активно переймають з українського фронту.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський натякнув на переломний момент після розмови з Трампом

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