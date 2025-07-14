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Пісторіус пояснив, чому Німеччина не може передати Україні більше Patriot та ракети Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що після передачі трьох систем Patriot Україні та двох – Польщі, у країни на залишку лише шість таких комплексів.
Німеччина фізично не здатна передати Україні більше систем Patriot. Загалом їх було 12, три вже відправили Києву, дві — в оренду Польщі, ще одна постійно перебуває на тренуваннях чи техобслуговуванні. Таким чином, на озброєнні залишилося лише шість Patriot — занадто мало для задоволення вимог НАТО з підтримання потенціалу.
Про це пише Financial Times.
У понеділок, 14 липня 2025 року Пісторіус планує зустріч з очільником Пентагону Пітом Гегсетом у Вашингтоні, де обговорить “дорожню карту” підтримки Європи зі США. Зокрема, йтиметься про можливість закупівлі ще двох систем Patriot американського виробництва з метою подальшої передачі Україні.
Водночас міністр наголосив, що Німеччина не надаватиме Україні ракети Taurus великої дальності — попри неодноразові запити. Він пояснив, що рішення ухвалюються “в розумних межах”, щоб уникнути загрози прямого зіткнення з Росією.
Таким чином позицію Берліна можна сформулювати так: наявні Patriot-дрони і ракети Taurus залишаються в межах обґрунтованих меж допомоги, де беруться до уваги не лише потреби України, але й можливості самої Німеччини та вимоги союзників.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot до України, але остаточного рішення ще не ухвалено.