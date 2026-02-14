ТСН у соціальних мережах

Пісторіус пояснив, чому Росія не зможе ще довго продовжувати війну

Очільник німецького Міноборони заявив, що партнери можуть пришвидшити завершення війни, позбавивши Москву грошей від продажу газу і нафти.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Борис Пісторіус

Борис Пісторіус / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у Росії вичерпуються ресурси, і вона не зможе підтримувати війну проти України ще тривалий час.

Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю NTV.

«Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати війну ще дуже, дуже довго», — сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що необхідно унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. Для цього потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв.

«Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії», — додав міністр оборони ФРН.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що поточні фінансово-економічні та соціальні проблеми ще не є достатніми, щоб примусити Москву відмовитися від свого стратегічного курсу.

За словами Буданова, українцям треба готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Він не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.

