Пісторіус пояснив, чому Росія не зможе ще довго продовжувати війну
Очільник німецького Міноборони заявив, що партнери можуть пришвидшити завершення війни, позбавивши Москву грошей від продажу газу і нафти.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у Росії вичерпуються ресурси, і вона не зможе підтримувати війну проти України ще тривалий час.
Про це Пісторіус сказав в інтерв’ю NTV.
«Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати війну ще дуже, дуже довго», — сказав Пісторіус.
Він також зазначив, що необхідно унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. Для цього потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв.
«Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні Росії», — додав міністр оборони ФРН.
Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що поточні фінансово-економічні та соціальні проблеми ще не є достатніми, щоб примусити Москву відмовитися від свого стратегічного курсу.
За словами Буданова, українцям треба готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Він не має на увазі постійні бойові дії, а говорить про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.