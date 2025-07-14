Пісторіус сказав, за якої умови війська Німеччини будуть готові вбивати солдатів РФ

Пісторіус / © Associated Press

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У Німеччині прокоментували потенційну участь своїх військ у війні. Так, німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, відкриття цього року постійної бригади німецьких солдатів у Литві для охорони прибалтійської держави — один із головних проєктів Пісторіуса — стало яскравим символом прихильності Німеччини НАТО майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси.

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«Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захищати наш східний фланг. А сьогодні східний фланг — це Литва, країни Балтії та Польща, і ми повинні зробити свій внесок», — сказав він.

Він наполягав на тому, що війська Німеччини, яка протягом багатьох років дотримувалася культури військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбити російських солдатів у разі нападу Москви на державу-член НАТО.

«Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так. Але я рекомендував би вам просто поїхати у Вільнюс і поговорити з представниками німецької бригади. Вони чудово знають свою роботу», — завершив Пісторіус.

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