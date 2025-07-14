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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Пісторіус сказав, за якої умови війська Німеччини будуть готові вбивати солдатів РФ

Якщо Росія нападе на державу, яка є членом Альянсу, Німеччина захищатиме її від агресора.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пісторіус

Пісторіус / © Associated Press

У Німеччині прокоментували потенційну участь своїх військ у війні. Так, німецькі війська будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, відкриття цього року постійної бригади німецьких солдатів у Литві для охорони прибалтійської держави — один із головних проєктів Пісторіуса — стало яскравим символом прихильності Німеччини НАТО майже через чотири десятиліття після падіння залізної завіси.

«Британці, американці та французи були в Німеччині, щоб захищати наш східний фланг. А сьогодні східний фланг — це Литва, країни Балтії та Польща, і ми повинні зробити свій внесок», — сказав він.

Він наполягав на тому, що війська Німеччини, яка протягом багатьох років дотримувалася культури військової стриманості у відповідь на жахи Другої світової війни, будуть готові вбити російських солдатів у разі нападу Москви на державу-член НАТО.

«Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так. Але я рекомендував би вам просто поїхати у Вільнюс і поговорити з представниками німецької бригади. Вони чудово знають свою роботу», — завершив Пісторіус.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц планує зменшити соціальні виплати, які отримують безробітні та малозабезпечені, включно з українськими біженцями, що перебувають у країні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що соціальна допомога для тих, хто її справді потребує, залишатиметься. Водночас уряд планує впровадити жорсткіші умови для отримувачів допомоги.

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