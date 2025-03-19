Пісторіус скептично висловився щодо "енергетичного перемир'я"

Угода президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним про 30-денне припинення взаємних атак Москви і Києва на енергетичну інфраструктуру нічого не варта.

Про це заявив очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус в інтерв'ю ZDF, пише "Дзеркало тижня".

Політик ФНР наголосив, що російські атаки на цивільну інфраструктуру України не припинилися навіть після телефонної розмови Трампа з господарем Кремля.

"Путін веде тут гру. Я впевнений, що американський президент не зможе довго стояти осторонь і спостерігати", - висловився Пісторіус

За його словами, умови диктатор РФ щодо припинення вогню спрямовані на ослаблення Києва, щоб Москва далі могла продовжувати озброюватися і збирати нові військові підрозділи на кордоні з Україною, або на окупованих територіях. Німецький міністр вважає: нстане час, коли Трамп "відреагує на це, буде змушений відреагувати, зокрема з точки зору сили і репутації США".

Пісторіус також також визнав, що Європа досі не була включена в переговори між Трампом і Путіним.

"Це помилка, тому що, врешті-решт, мир - якщо він має бути - повинен бути забезпечений і на європейській землі", - наголосив міністр оборони Німеччини.

Як повідомлялося, Китай відреагував на розмову президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна. У Пекіні заявляють, підтримують діалог як шлях до вирішення миру в Україні.

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