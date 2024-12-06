Пісторіус зробив обнадійливу заяву про німецьких миротворців в Україні

Питання про можливу участь військових з ФРН у миротворчій місії в Україні після закінчення війни залишається відкритим.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що остаточне рішення про відправлення миротворців з його країни до України залежатиме "від умов, що склалися".

Про це міністр сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомляє DW.

За словами Пісторіуса, питання про можливу участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні після закінчення війни залишається відкритим.

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"Ми готуємося, опрацьовуємо сценарії, але робимо це конфіденційно", – сказав міністр оборони ФРН.

Він додав, що зараз не час публічно обговорювати такі сценарії.

Пісторіус також сказав, що в результаті відповідь на запитання про військову участь бундесверу в миротворчій місії залежатиме від "утворених умов". За його словами, на сьогодні є багато "якщо" і "у разі".

"Якщо буде досягнуто миру, і якщо потім хтось – хто б це не був – запропонує миротворчі заходи з використанням військових засобів, то це залежатиме від характеру мандата, його обсягу, вимог, а також від згоди сторін, що нині воюють", – висловився очільник німецького Міноборони.

Нагадаємо, напередодні очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що війська ФРН можуть бути задіяні для підтримки миру в Україні у разі припинення вогню.

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