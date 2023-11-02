Пісторіус зробив заяву про війну в Україні на тлі подій на Близькому Сході

Загострення на Близькому Сході не змусить зменшити підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабній агресії РФ.

Таку думку висловив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Пісторіуса, Берлін не втрачатиме уваги до війни Росії проти України, адже вважає своїм обов’язком підтримувати Україну.

"Це позиція, яка не підлягає обговоренню",- наголосив очільник німецького Міноборони.

Коментуючи питання, чи може Ізраїль розраховувати на таку ж військову підтримку, як Україна, міністр відповів, що наразі це питання не виникає.

"Ізраїльтяни потребують матеріалів у дуже обмеженому обсязі", - наголосив він.

Нагадаємо, очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявили про небезпеку для Європи: є загроза Третьої світової. З його слів, Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.

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