Пісторіус зробив гучну заяву про мету операції США в Ірані

Борис Пісторіус.

Сполучені Штати Америки не мають чіткої мети у війні проти Ірану, як і самої стратегії виходу з неї.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Rheinische Post.

"Немає стратегії, немає чіткої мети і, на мою думку, найгірше — немає стратегії виходу", — заявив німецький міністр.

Він наголосив на наслідках війни в Ірані для економік світу, назвавши її катастрофою. Саме тому, заявив Пісторіус, необхідно якнайшвидше досягти дипломатичного врегулювання.

За словами очільника МЗС ФРН, Берлін не залучали до ухвалення рішень щодо операції проти Ірану і країна не братиме участі в ній. Водночас, додав він, Німеччина готова долучитися до забезпечення миру. Зокрема, задля гарантування свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

"Нас заздалегідь не консультували. Це не наша війна. І тому ми не хочемо бути втягнутими в цю війну", — зазначив він.

Нагадаємо, вже 22 країни готові розблокувати Ормузьку протоку. Зокрема, Німеччина. Низка країн готові зробити свій внесок у забезпечення безпечного проходу суден, а також підтримали рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо використання стратегічних нафтових резервів для стабілізації ринків.

Крім того, Німеччина та Австралія об’єднують зусилля і стежитимуть з космосу за Росією та Китаєм. Країни створять глобальну мережу сенсорів для захисту супутників від глушіння та знищення.