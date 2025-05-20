ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна

Німецький міністр переконаний, що Москва не готова до жодних поступок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Розмова президента США Дональда Трампа з кремлівським “фюрером” Володимиром Путіним продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "ЄП".

За словами Пісторіуса, переговори Трампа і Путіна "ще раз підтвердили, що російська сторона робить заяви, але поки немає жодних доказів заявлених намірів".

"Як і раніше, немає жодних поступок. Він (Путін. – Ред.) говорить тільки про припинення вогню на своїх умовах. Тобто на добре відомих умовах - таких як відмова від вступу до НАТО, поступка щодо окупованих територій і багато іншого", - наголосив очільник німецького Міноборони.

Пісторіус переконаний, що диктатор Російської Федерації затягує час. Саме тому "припинення вогню поки не передбачається".

"На жаль, слід сказати, що Путін, мабуть, як і раніше, не зацікавлений у мирі або припиненні вогню, принаймні на умовах, прийнятних для інших. Проте…я дотримуюся своєї лінії і кажу, що в кінцевому підсумку я оцінюю не слова, а вчинки та дії", – сказав міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа готує нові санкції проти Росії. З його слів, європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Тим часом The Times наголошує на тому, що нові санкції проти РФ найменш реалістичні. Зокрема тому, що очільник Білого дому після розмови з “фюрером” замість того, щоб запровадити проти Росії санкції, заговорив про можливість РФ вести бізнес зі Штами після закінчення війни.

Зауважимо, що, за оцінкою ВВС, розмова Трампа і Путіна змінила тон в мирних переговорах. Зазначається, ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie