Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Розмова президента США Дональда Трампа з кремлівським “фюрером” Володимиром Путіним продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "ЄП".

За словами Пісторіуса, переговори Трампа і Путіна "ще раз підтвердили, що російська сторона робить заяви, але поки немає жодних доказів заявлених намірів".

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"Як і раніше, немає жодних поступок. Він (Путін. – Ред.) говорить тільки про припинення вогню на своїх умовах. Тобто на добре відомих умовах - таких як відмова від вступу до НАТО, поступка щодо окупованих територій і багато іншого", - наголосив очільник німецького Міноборони.

Пісторіус переконаний, що диктатор Російської Федерації затягує час. Саме тому "припинення вогню поки не передбачається".

"На жаль, слід сказати, що Путін, мабуть, як і раніше, не зацікавлений у мирі або припиненні вогню, принаймні на умовах, прийнятних для інших. Проте…я дотримуюся своєї лінії і кажу, що в кінцевому підсумку я оцінюю не слова, а вчинки та дії", – сказав міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа готує нові санкції проти Росії. З його слів, європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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Тим часом The Times наголошує на тому, що нові санкції проти РФ найменш реалістичні. Зокрема тому, що очільник Білого дому після розмови з “фюрером” замість того, щоб запровадити проти Росії санкції, заговорив про можливість РФ вести бізнес зі Штами після закінчення війни.

Зауважимо, що, за оцінкою ВВС, розмова Трампа і Путіна змінила тон в мирних переговорах. Зазначається, ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.

Дата публікації 15:31, 19.05.25 Кількість переглядів 30 “Зупинка кривавої бані!”! Дзвінок Трампа Путіну випередили європейські лідери!