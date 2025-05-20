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Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна
Німецький міністр переконаний, що Москва не готова до жодних поступок.
Розмова президента США Дональда Трампа з кремлівським “фюрером” Володимиром Путіним продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "ЄП".
За словами Пісторіуса, переговори Трампа і Путіна "ще раз підтвердили, що російська сторона робить заяви, але поки немає жодних доказів заявлених намірів".
"Як і раніше, немає жодних поступок. Він (Путін. – Ред.) говорить тільки про припинення вогню на своїх умовах. Тобто на добре відомих умовах - таких як відмова від вступу до НАТО, поступка щодо окупованих територій і багато іншого", - наголосив очільник німецького Міноборони.
Пісторіус переконаний, що диктатор Російської Федерації затягує час. Саме тому "припинення вогню поки не передбачається".
"На жаль, слід сказати, що Путін, мабуть, як і раніше, не зацікавлений у мирі або припиненні вогню, принаймні на умовах, прийнятних для інших. Проте…я дотримуюся своєї лінії і кажу, що в кінцевому підсумку я оцінюю не слова, а вчинки та дії", – сказав міністр.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європа готує нові санкції проти Росії. З його слів, європейські лідери домовилися про посилення тиску на Москву після телефонних перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
Тим часом The Times наголошує на тому, що нові санкції проти РФ найменш реалістичні. Зокрема тому, що очільник Білого дому після розмови з “фюрером” замість того, щоб запровадити проти Росії санкції, заговорив про можливість РФ вести бізнес зі Штами після закінчення війни.
Зауважимо, що, за оцінкою ВВС, розмова Трампа і Путіна змінила тон в мирних переговорах. Зазначається, ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.