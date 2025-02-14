Пісторіус звинуватив віцепрезидента США у безпідставних нападках на Європу

Порівняння віцепрезидента США Джей Ді Венса європейської демократії з авторитарними режимами є неприйнятним.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 14 лютого.

Пісторіус зауважив, що змушений змінити заплановану промову, адже має відреагувати на різкі висловлювання віцепрезидента США, що пролунали на конференції незадовго до виступу німецького міністра оборони. Йдеться про заяву Джей Ді Венса про нібито "обмеження свободи слова", яке європейські уряди називають боротьбою з пропагандою.

"Демократія щойно була поставлена під сумнів віцепрезидентом США – і не тільки німецька демократія, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними для деяких авторитарних режимів. Пані та панове, це неприйнятно", – наголосив Пісторіус.

Зал Мюнхенської конференції вибухнув оплесками після цих слів Пісторіуса.

За його словами, те, про що говорив Венс, не відповідає демократичному устрою, який Пісторіус кожного дня бачить у бундестазі та взагалі у Німеччині, де саме зараз триває передвиборча кампанія.

"У нашій демократії кожна думка має голос, вона дозволяє партіям, навіть частково екстремістським, таким як "Альтернатива для Німеччини", брати участь у передвиборчій кампанії на рівні з іншими партіями. Це демократія", – наголосив Пісторіус.

Як приклад він навів Алісу Вайдель, кандидатку на пост федерального канцлера від АдН, яку можна побачити в ефірі німецьких телеканалів у прайм-тайм.

Водночас очільник оборонного відомства Німеччини підкреслив, що будь-яка демократія має бути спроможною захищати себе від екстремістів, які намагаються її знищити.

"Я пишаюсь тим, що живу в Європі, яка щодня захищає свою демократію від внутрішніх і зовнішніх ворогів", - підсумував Борис Пісторіус.

Також читайте Віцепрезидент США Венс накинувся з критикою на Європу: як на нього реагували на Мюнхенській конференції

Нагадаємо, на безпековій конференції в Мюнхені Венс заявив, що Європа має більше думати про власну безпеку, а США сконцентруються на інших завданнях.

Читайте також: