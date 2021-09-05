Питання Криму зупиняє Путіна від перемовин із Зеленським - Кремль

Речник російського президента розповів, в чому ж причина.

Президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, однак умовою є те, що питання деокупації Криму не може бути на порядку денному переговорів.

Про це повідомляє в ефірі каналу "Россия 1" речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

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Він заявив, що підготовку зустрічі зупиняє те, що Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.

Нагадаємо, що після проведення в Україні саміту "Кримська платформа", яка спрямована на деокупацію Криму. Росія погрожує учасникам саміту, бо мовляв участь у заході вони розглядають як зазіхання на територіальну цілісність РФ. Тому це неминуче відобразиться на двосторонніх відносинах із ними.

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