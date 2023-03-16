Питання місяців: міністр оборони Польщі – про те, скільки триватиме війна в Україні

На думку польського міністра, перший етап цієї війни українці вже виграли.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що війна в Україні – "це питання місяців".

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Це, скоріше, питання місяців, а не тижнів. Росія застрягла в Україні, як це було раніше в Афганістані. Водночас вихід із війни зараз означав би визнання Кремлем помилки та необхідності відповідати за наслідки цього варварського нападу", – сказав Блащак.

За його словами, Росія зазнала невдачі, хоч як би вона не намагалась продемонструвати успіх так званої військової операції. На думку міністра, перший етап цієї війни українці вже виграли.

"Вони відтіснили росіян від Києва, зупинили їх на сході й успішно утримують довгу лінію фронту. Росія, незважаючи на всю свою пропаганду успіху, зазнала невдачі, а "спеціальна військова операція", яка мала завершитися за кілька днів, втягнула росіян у тривалий конфлікт, який дискредитував їх на міжнародному рівні та в якому вони зазнають величезних втрат", – зазначив голова Міноборони Польщі.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що найближчими днями його країна передасть Україні перші літаки МіГ-29. Свої МІГ-29 разом із Польщею передасть і Словаччина.

Також повідомлялося, що Польща у Познані починає виробництво танків разом із Південною Кореєю.

Читайте також:

МІГ-29 для України: Польща може надати власні винищувачі вже найближчим часом