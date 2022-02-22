"Справа майбутнього": у МЗС Росії зробили нову заяву щодо кордонів визнаних Москвою "ЛДНР"

Пєсков заявив, Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Питання про кордони визнаних Росією "ДНР" та "ЛНР" буде вирішуватися у майбутньому.

Про це 22 лютого заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пише пропагандистське видання "ТАСС".

"Питання про кордони визнаних "ДНР" та "ЛНР" – справа майбутнього, головним було зупинити кровопролиття", - сказала Захарова.

Своєю чергою раніше заступник очільника МЗС РФ Андрій Руденко повідомив, Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у тих межах, де "поширюється дія влади ОРДЛО". Тобто, як стверджують бойовики, у межах Донецької і Луганської областей. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Варто зазначити, що у так званому "законодавстві ОРДЛО" зазначено, що території "ДНР" і "ЛНР" – це території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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