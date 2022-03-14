Питання світогляду: російський економіст та критик Путіна розказав свою версію, чому РФ напала на Україну

Питання світогляду: російський економіст та критик Путіна розказав свою версію, чому РФ напала на Україну

Те, що Путін вторгся в Україну, – це питання його світогляду та "високої політики".

Президенту країни-агресорки Володимиру Путіну надають неправдиву інформацію щодо ситуації в Україні.

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Про це в інтерв'ю Оbozrevatel сказав російський економіст, соціолог та критик Путіна Владислав Іноземцев.

"Йому насправді часто-густо надають неправильну інформацію. У Москві зараз активно обговорюється теза про те, що Путін публічно заявив, мовляв, в Україні не воюють строковики. І одразу, через два дні, з'ясувалося, що їх уже повно в українському полоні, після чого Путін дає доручення генпрокуратурі вивчити питання, як строковики туди потрапили. У цьому випадку він справді отримав від своїх воєначальників неправдиву інформацію. Думаю, таких випадків досить багато. Але це окремі питання тактики, а те, що Путін вторгся в Україну, – це, звичайно, питання його світогляду та "високої політики", - сказав економіст.

Нагадаємо, у міф президента країни-агресорки про "денацифікацію" України не вірять навіть самі окупанти.

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