"Питання закрите": Данілов заявив, що російські еліти вже знають ім'я наступника Путіна

Данілов також додав, що попри шантаж, Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю.

Після важливих рішень Заходу про передавання Україні танків та іншої техніки російські еліти починають усвідомлювати, що Росія програє війну, і вже думають над тим, хто замінить диктатора Путіна при владі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує "24 канал".

"Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна", – наголосив Данілов.

За його словами, українська влада має свої припущення, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником диктатора. Однак деталі називати Данілов відмовився.

"Це до початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянам майже вдалося переконати весь світ у тому, що Україна не вистоїть. Зараз же українці на полі бою довели, що здатні відстояти свою незалежність та свободу", – зазначив секретар РНБО.

Данілов також додав, що попри шантаж, Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю.

Хто буде наступником Путіна

Раніше російський опозиційний політолог Аббас Галлямов заявив, що кремлівські еліти панічно шукають варіанти, кого обрати наступником Путіна.

Колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм припустив, що наступником Путіна стане власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Натомість керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що спочатку кремлівські еліти розглядали кандидатуру нинішнього прем'єра РФ Михайла Мішустіна. Проте не виключено, що новим очільником Росії може стати опозиціонер Навальний.

Політолог Олександр Мотиль прогнозує, що до кінця цього року диктатора Путіна може не бути при владі.