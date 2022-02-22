Питання запровадження воєнного стану на зустрічі Зеленського з головами фракцій не обговорювали

Питання запровадження воєнного стану на зустрічі Зеленського з головами фракцій не обговорювали

Натомість йшлося про запровадження надзвичайного стану у деяких областях України.

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко заявив, що 22 лютого на зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами фракцій та силових відомств питання запровадження воєнного стану в Україні не обговорювалося.

Про це нардеп повідомив після завершення зустрічі.

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За його словами, йшлося лише про запровадження надзвичайного стану у деяких областях. Також Бойко сказав, що не обговорювалося питання розриву дипломатичних відносин з Росією.

Натомість говорили про збільшення фінансування армії. Також Бойко повідомив про дискусію щодо збільшення ренти на газ, що може стати додатковим джерелом для фінансування зарплат військовим.

Нагадаємо, 22 лютого Рада Федерації РФ дозволила президентові Володимирові Путіну застосовувати війська держави за кордоном. Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дедалі більше російських військ зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати Україну без попередження.

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