Пів сотні депутатів парламенту Ірану заразилися коронавірусом

Країною активно поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".
П'ятдесят з 290 членів парламенту Ірану отримали позитивні результати тестів на COVID-19.
Про це із посиланням на депутата іранського Меджлісу Алірезу Салімі повідомляє The Guardian.
Зазначається, що парламентська сесія цього тижня буде проведена відповідно до санітарних норм. Водночас у квітні минулого року робота парламенту через спалах SARS-CoV-2 була призупинена на два тижні, а в перші дні пандемії декілька депутатів померли від коронавірусу.
Нині в Ірані добовий показник нових випадків захворювання на COVID-19 зріс до понад 30 тисяч. Країною активно поширюється новий штам захворювання "Омікрон".
Загалом в Ірані з населенням близько 85 мільйонів людей від початку пандемії зареєстрували понад 6,5 мільйона заражень та понад 132,5 тисячі смертей від коронавірусу.
Зауважимо, що понад 50 мільйонів іранських громадян отримали дві дози COVID-вакцини, а понад 19 мільйонів вже мають три щеплення.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.