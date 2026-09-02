Південна Корея в ООН заявила, що співпраця Росії та КНДР затягує війну проти України

КНДР і Росія

Реклама

Військова співпраця між Росією та КНДР, зокрема постачання балістичних ракет і залучення північнокорейських військових, затягує війну проти України та прямо порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це заявив постійний представник Республіки Корея при ООН Чжи Хун Ча під час пленарного засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, передає Укрінформ.

Реклама

За його словами, Сеул залишається серйозно занепокоєним військовою співпрацею Москви та Пхеньяна, яка триває попри неодноразові заклики міжнародної спільноти припинити її.

Реклама

«Республіка Корея залишається серйозно занепокоєною військовою співпрацею між Росією та КНДР. Попри неодноразові заклики припинити її, ця співпраця продовжується без жодних змін», — сказав дипломат.

Чжи Хун Ча зазначив, що йдеться про передавання Росії озброєнь, зокрема балістичних ракет, розгортання військ та інші форми військової підтримки.

За його словами, така співпраця продовжує затягувати війну проти України та створює серйозні загрози міжнародному миру й безпеці.

«Ця військова співпраця, зокрема передача озброєнь і балістичних ракет, є прямим порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН і суперечить духу та принципам Статуту ООН», — наголосив представник Південної Кореї.

Реклама

У зв’язку з цим Сеул закликав Росію та КНДР негайно припинити незаконну військову співпрацю.

Чжи Хун Ча також наголосив, що дипломатична взаємодія залишається необхідною умовою для завершення війни.

«Це війна, яка не мала розпочинатися й має закінчитися без подальших зволікань», — заявив він.

Окремо дипломат звернув увагу на зростання кількості жертв серед мирного населення України. За даними ООН, у липні щонайменше 437 цивільних загинули, а понад 2600 були поранені. Це найвищий показник від травня 2022 року.

Реклама

Представник Південної Кореї також закликав приділяти особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України, де цивільні залишаються вразливими до порушень прав людини та безпекових загроз.

Зокрема, він наголосив на необхідності повернення насильно переміщених українських дітей та інших цивільних, яких було розлучено з родинами.

Нагадаємо, нещодавно КНДР передала РФ нові ракети з боєголовками у 2500 кг. Росіяни розміщують пускові установки у Воронезькій області, що створює серйозні ризики для прифронтових і тилових регіонів України.

Новини партнерів