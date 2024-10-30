Південна Корея може відправити військових спостерігачів до України: що вони робитимуть

Південна Корея може відправити військових спостерігачів в Україну через війська КНДР у РФ.

Сеул розглядає можливість направлення групи військових спостерігачів до України для моніторингу дій північнокорейських військ на передовій російсько-української війни.

Про це пише Reuters.

Представник президента Південної Кореї заявив, що принаймні 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців були направлені до Росії. Понад 3 тисячі з них були переміщені ближче до лінії фронту.

В офісі південнокорейського президента пояснили, що Пхеньян може отримати цінний досвід для своїх військ, яких залучать до війни на стороні Росії. Це становитиме пряму військову загрозу для Південної Кореї.

"Тож, ми зобов’язані аналізувати та контролювати дії північнокорейських військ проти нашого союзника України", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше видання Yonhap News Agency повідомило, що урядова делегація Південної Кореї цього тижня відвідає Україну, аби поділитися інформацією про відправлення військ Північної Кореї до Росії.

Читайте також: