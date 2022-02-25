Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Південна Корея не планує запроваджувати санкції проти РФ, але готова приєднатися до обмежень США та ЄС проти Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Південна Корея не планує запроваджувати санкції проти РФ, але готова приєднатися до обмежень США та ЄС проти Росії

Associated Press

"Зараз не та епоха, коли можна щось робити самостійно", — заявили у Південній Кореї

Південна Корея не планує запроваджувати проти Росії односторонні санкції у відповідь на війну РФ в Україні, але готова приєднатися до обмежувальних заходів США та ЄС, заявив представник адміністрації президента країни Пак Су Хен.

"Зараз не та епоха, коли можна щось робити самостійно. Водночас це означає, що якщо США та європейські країни введуть санкції проти Росії, ми, природно, приєднаємось до них з урахуванням наших зв'язків", — сказав він в ефірі радіо TBS.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив жаль із приводу нинішньої ситуації навколо України, оголосивши, що країна братиме участь у міжнародних санкціях.

Світ рішуче засуджує російське вторгнення до України і готує нові санкції проти Росії

Світ рішуче засуджує російське вторгнення до України і готує нові санкції проти Росії

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація