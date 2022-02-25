Південна Корея не планує запроваджувати санкції проти РФ, але готова приєднатися до обмежень США та ЄС проти Росії

Південна Корея не планує запроваджувати санкції проти РФ, але готова приєднатися до обмежень США та ЄС проти Росії

"Зараз не та епоха, коли можна щось робити самостійно", — заявили у Південній Кореї

Південна Корея не планує запроваджувати проти Росії односторонні санкції у відповідь на війну РФ в Україні, але готова приєднатися до обмежувальних заходів США та ЄС, заявив представник адміністрації президента країни Пак Су Хен.

"Зараз не та епоха, коли можна щось робити самостійно. Водночас це означає, що якщо США та європейські країни введуть санкції проти Росії, ми, природно, приєднаємось до них з урахуванням наших зв'язків", — сказав він в ефірі радіо TBS.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін висловив жаль із приводу нинішньої ситуації навколо України, оголосивши, що країна братиме участь у міжнародних санкціях.