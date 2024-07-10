Південна Корея змінює позицію щодо України: як її допомога може вплинути на хід війни

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль почав серйозно розглядати питання про надання військової допомоги Україні. Це може стати значним проривом у підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.

Про це пише Bloomberg.

Південна Корея, яка не є членом НАТО, володіє значними запасами зброї, яку Альянс прагне отримати для допомоги Україні. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, яких, за оцінками інформагентства Yonhap, у Південної Кореї понад 3 мільйони.

Досі політика Сеула забороняла надавати летальну допомогу країнам, що перебувають у стані війни. Однак нещодавно підписаний оборонний пакт між Росією і Північною Кореєю змусив південнокорейський уряд переглянути свою позицію.

"Типи озброєнь, які Південна Корея може надати Україні, є тими, які можуть зробити прорив у нинішній патовій ситуації на лінії фронту", - зазначив Пак Вон Гон, професор південнокорейського Університету Ewha Womans.

Президент Юн заявив, що рішення про постачання зброї залежатиме від подальших дій Росії. Водночас, за словами колишнього головного представника з ядерних питань Кім Ганна, сама загроза надання зброї Україні може стримувати Росію від військової підтримки Північної Кореї.

Це питання обговорюється на тлі участі президента Юн Сук Йоля у саміті НАТО, який він відвідує втретє. Експерти вважають, що можлива зміна позиції Південної Кореї щодо надання зброї Україні може суттєво вплинути на перебіг війни, яку розв'язала Росія.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея розглядає можливість поставок систем ППО Україні після того як Північна Корея підписала нові угоди з Росією.

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