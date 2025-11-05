Південнокорейська розвідка: КНДР направила близько 5 тисяч військових до Росії

КНДР / © ТСН.ua

Північна Корея направила до Росії близько 5 000 військовослужбовців, офіційно визначених як "будівельні частини". Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї під час закритого брифінгу для парламенту, повідомляє Euractiv.

За оцінкою NIS, ці підрозділи можуть бути розміщені в російських регіонах з суворим кліматом і залучені до проєктів відновлення та інфраструктурних робіт. Водночас Сеул не виключає, що їх можуть використати для підтримки військових зусиль Росії на тлі війни проти України.

Південнокорейська розвідка також припускає, що Пхеньян може надіслати додаткові групи військових, оскільки Москва нібито надає КНДР економічну допомогу, промислові матеріали та інші ресурси.

Аналітики кажуть, що Північна Корея отримує від Росії фінансову допомогу, військові технології, а також постачання продуктів і енергії в обмін на відправку військ. Це дозволяє Пхеньяну обходити міжнародні санкції, запроваджені через ядерні та ракетні програми, які раніше були важливим аргументом для США у переговорах.

Також раніше йшлося про те, що Кім Чен Ин разом із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним взяв участь у масштабному військовому параді в Пекіні, демонструючи свій підвищений статус у світовій політиці.

Міжнародна група з контролю за санкціями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, у минулому місяці повідомила, що Північна Корея планує відправити до Росії «40 тисяч робітників, включно з кількома делегаціями IT-фахівців».