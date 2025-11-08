Північна Корея пригрозила «наступальними діями»: що розхвилювало Кім Чен Ина

Кім Чен Ин. / © Associated Press

Північній Кореї не сподобалися переговори США з Південною Кореєю щодо питань безпеки, а також прибуття американського авіаносця до країни. Пхеньян погрожує вжити «більш наступальних дій».

Про це заявив міністр оборони Північної Кореї Но Кванг Чол, повідомило Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

КНДР пригрозив, мовляв, діятиме агресивніше на тлі безпекових перемовин між Вашингтоном і Сеулом.

“Ми робитимемо більше наступальних кроків проти загроз ворогів, аби підтримати безпеку й захистити мир, демонструючи силу”, - сказав Но.

Північнокорейський міністр також розкритикував захід атомного авіаносця США до порту Бусана в Південній Кореї. Мовляв, це загострило напруження на Корейському півострові.

Також КНДР не вітає спільний візит міністрів оборони США й Південної Кореї до лінії розмежування на початку цього тижня.

“Це - не прихований вияв їх ворожого ставлення до КНДР”, - наголосив міністр оборони Північної Кореї.

Зауважимо, днями Північна Корея запустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного узбережжя. Запуск відбувся після того, як США розширили санкції проти північнокорейських осіб, пов’язаних із вчиненням кіберзлочинів. Сеул засудив запуск ракети, назвавши критику КНДР зустрічі США та Південної Кореї жалюгідною.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка заявила, що КНДР направила близько 5 тисяч військових до Росії. Офіційно їх назвали "будівельні частини". Сеул припускає, що Пхеньян може надіслати додаткові групи військових, оскільки Москва нібито надає КНДР економічну допомогу, промислові матеріали та інші ресурси.